Огромный бассейн нефти: факты о Мексиканском заливе, которые вас удивят

Мексиканский залив, который Дональд Трамп переименовал в Американский, не только красивый природный водоем. Это также важная экономическая зона.

Вы могли не знать о том, что США и Мексика активно добывают там нефть. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Мексиканский залив на карте

Мексиканский залив – это внутреннее море Атлантического океана, которое расположено у юго-восточных берегов Северной Америки между полуостровами Флоридой, Юкатаном и островом Куба.

С трех сторон залив окружен побережьями пяти южных штатов США, Мексикой и берегами Кубы.

Площадь этого водоема – примерно 1,6 миллиона квадратных километров, что делает его одним из крупнейших заливов в мире.

Интересный факт. Под полуостровом Юкатан в Мексике скрыт кратер Чиксулуб, который образовался после падения 10-километрового астероида около 66 миллионов лет назад. Считается, что именно этот удар вызвал массовое вымирание динозавров.

Мексиканский залив на карте мира:

Недавно Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский.

Кому принадлежит Мексиканский залив Мексиканский залив – это совместное водное пространство, разделенное между США, Мексикой и Кубой, с четко определенными экономическими зонами.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, каждая страна имеет свою исключительную экономическую зону в пределах 200 морских миль (370 километров) от берега.

В центре залива также есть "глубоководная зона" (Doughnut Hole). Она не принадлежит ни одной стране, но в 2018 году США и Мексика заключили соглашение о совместном использовании ресурсов в этой зоне.

Как разделен Мексиканский залив между странами:

США – имеет наибольшую долю, включая прибрежные штаты Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму и Флориду.

Мексика – контролирует южную часть залива, особенно нефтяные месторождения у побережья Кампече, Табаско, Веракрус и Тамплико.

Куба – имеет восточную часть залива, но там меньше природных ресурсов.

Мексиканский залив – огромный бассейн нефти

Мексиканский залив очень богат природными ресурсами, которые играют важную роль в мировой экономике. Это один из крупнейших нефтяных бассейнов мира. Основные месторождения расположены на континентальном шельфе США и Мексики. Там действует более 2 000 нефтяных платформ, большинство из которых принадлежат США.

Соединенные Штаты добывают более 1,7 миллиона баррелей нефти в день, а Мексика – около 1,6 миллиона баррелей, однако запасы истощаются. Кроме нефти, там также добывают природный газ.



Буровая платформа в Мексиканском заливе / Unsplash

В дополнение ко всему, это один из самых загруженных морских путей. Через залив проходят ключевые торговые маршруты между США, Латинской Америкой и Европой.

К слову, в XVI – XVIII веке там активно действовали пираты, включая знаменитого Жана Лафитта, который имел базу возле Нового Орлеана.

Экосистема Мексиканского залива

В заливе обитают акулы, дельфины, морские черепахи и сотни видов рыб. Он также является важным местом для миграции птиц.

В настоящее время это один из крупнейших рыболовных регионов мира. Там вылавливают креветки, рыбу (в частности тунец), а также устрицы и моллюски.

Однако из-за сброса удобрений в реку Миссисипи в заливе ежегодно образуется мертвая зона – область с очень низким уровнем кислорода, где почти не выживают морские организмы.

Ситуацию осложняют периодические аварии на буровых платформах. В частности в 2010 году там произошла масштабная технологическая катастрофа. На платформе Deepwater Horizon случился выброс нефти, который до сих пор считается крупнейшим морским разливом нефти в истории этой промышленности.

Однако, к сожалению, разливы нефти там происходят регулярно.