Если вы хотите сделать "доброе дело" в Польше и предупредить встречных водителей о контроле впереди, лучше дважды подумать. Ведь за это можно очень быстро получить штраф, предупреждает пресс-служба полиции города Мысленице в Польше.

Почему нельзя мигать фарами в Польше?

Мысленице – это город в южной части Польши, расположенный в долине реки Раба, примерно в 35 километрах от Кракова. Он является административным центром Мысленицкого повета в Малопольском воеводстве.

И совсем недавно в пресс-службе местной полиции напомнили, что мигать фарами, чтобы предупредить водителей о полиции, – это правонарушение. И чтобы выявить водителей, прибегающих к таким действиям, сотрудники дорожной полиции начали специальную операцию с использованием дрона для наблюдения.

В Польше нарушителей фиксировали с помощью дрона: смотрите видео

Такие операции организовали в двух муниципалитетах:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мысленице;

Токарня.

В ходе этих операций проверили 71 автомобиль – и в целом правоохранители зафиксировали целых 76 правонарушений.

Целых 47 водителей предупреждали других о проверке, используя свет фар,

– сообщили в пресс-службе.

И такое правонарушение не остается безнаказанным: водителям могут выписать штраф в размере 200 злотых и начислить 4 штрафных балла. Кроме того, там напомнили, что вы никогда не знаете, кого именно предупреждаете – за рулем может оказаться водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – или даже кто-то, кого разыскивают за другое преступление.