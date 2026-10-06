Якщо ви хочете зробити "добру справу" у Польщі та попередити водіїв, що їдуть назустріч, про контроль попереду, краще подумати двічі. Адже за це можна дуже швидко отримати штраф, попереджає пресслужба поліції міста Мислениці у Польщі.

Чому не можна блимати фарами у Польщі?

Мислениці – це місто у південній частині Польщі, що розташоване у долині річки Раба, десь за 35 кілометрів від Кракова. Воно є адміністративним центром Мисленицького повіту у Малопольському воєводстві.

І зовсім нещодавно у пресслужбі місцевої поліції нагадали, що блимати фарами, аби попередити водіїв про поліцію – це правопорушення. І для того, аби побачити водіїв, що вдаються до таких дій, співробітники дорожньої поліції почали спеціальну операцію з використанням дрона для спостереження.

У Польщі порушників фіксували за допомогою дрона: дивіться відео

Організували такі операції у двох муніципалітетах:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мислениці;

Токарня.

В межах проведення цих операцій перевірили 71 автомобіль – і в цілому правоохоронці зафіксували аж 76 правопорушень.

Аж 47 водіїв попереджали інших про контроль, використовуючи світло фар,

– заявили у пресслужбі.

І таке правопорушення не залишається непокараним: водіям можуть виписати штраф у розмірі 200 злотих та дати 4 штрафні бали. Окрім того, там нагадали, що ви ніколи не знаєте, кого саме попереджаєте – за кермом може бути водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння – чи навіть хтось, кого розшукують за інший злочин.