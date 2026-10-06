Якщо ви хочете зробити "добру справу" у Польщі та попередити водіїв, що їдуть назустріч, про контроль попереду, краще подумати двічі. Адже за це можна дуже швидко отримати штраф, попереджає пресслужба поліції міста Мислениці у Польщі.
Чому не можна блимати фарами у Польщі?
Мислениці – це місто у південній частині Польщі, що розташоване у долині річки Раба, десь за 35 кілометрів від Кракова. Воно є адміністративним центром Мисленицького повіту у Малопольському воєводстві.
І зовсім нещодавно у пресслужбі місцевої поліції нагадали, що блимати фарами, аби попередити водіїв про поліцію – це правопорушення. І для того, аби побачити водіїв, що вдаються до таких дій, співробітники дорожньої поліції почали спеціальну операцію з використанням дрона для спостереження.
У Польщі порушників фіксували за допомогою дрона: дивіться відео
Організували такі операції у двох муніципалітетах:
- Мислениці;
- Токарня.
В межах проведення цих операцій перевірили 71 автомобіль – і в цілому правоохоронці зафіксували аж 76 правопорушень.
Аж 47 водіїв попереджали інших про контроль, використовуючи світло фар,
– заявили у пресслужбі.
І таке правопорушення не залишається непокараним: водіям можуть виписати штраф у розмірі 200 злотих та дати 4 штрафні бали. Окрім того, там нагадали, що ви ніколи не знаєте, кого саме попереджаєте – за кермом може бути водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння – чи навіть хтось, кого розшукують за інший злочин.