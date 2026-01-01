Очень медленные во всем: украинка раскрыла минусы невероятно популярной страны в Европе

Украинка, живущая в Испании, поделилась несколькими неочевидными минусами этой страны, о которых туристы часто не догадываются.

Очень часто недостатки страны становятся очевидными только после переезда в нее. Поэтому перед тем, как принимать такое важное решение, следует все как следует исследовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на maria_tima_.

Какие есть недостатки жизни в Испании?

Первый минус, который назвала украинка – это язык, ведь он является большим барьером во всем, а на изучение испанского нужно много времени. Кроме того, когда приходится работать, выполнять кучу обязанностей и ухаживать за детьми, времени у женщины на это остается немного. Еще одна проблема заключается в том, что очень небольшое количество испанцев знают английский.

Также перед переездом следует учитывать, что летом в Испании очень жарко – температура может подниматься до 42 градусов, а сама жара держится несколько месяцев. Впрочем, как преимущество, холодов почти не бывает.

Кроме того, после переезда украинцы пришлось столкнуться с тем, что в Испании есть немало бюрократии. Для того, чтобы попасть куда-то, следует иметь запись, и быстро там ничего не делается.

Испанцы очень медленные во всем, в любой сфере, все на manana – на завтра,

– поделилась женщина.

Также Испания – это страна ЕС, имеющая один из самых высоких показателей безработицы, а без знания языка найти хорошую работу даже сложнее. Цены на аренду квартир в Испании высокие, а также немалые налоги.

Последний недостаток может оказаться неожиданным – в Испании очень много праздников, и это утомительно. А вот в воскресенье и несезон в многие магазины попасть не удастся.

