Уже в конце ноября в Европу, в частности в соседнюю Польшу, может обрушиться очень сильная волна морозов – и местами температура опустится аж до -19 градусов. Кое-где такой мороз будет сохраняться круглосуточно, пишет DobraPogoda24.pl.

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Как изменится погода в Европе?

В ближайшие дни погода в Польше останется довольно теплой – но уже через несколько дней это изменится. Направление ветра с западного станет северным, и в Центральную Европу начнет поступать холодный арктический воздух.

Первых серьезных морозов следует ожидать уже 23 ноября, и продлятся они вплоть до 30 числа. В разных регионах Польши температура может составлять от -5 до -19 градусов – особенно ночью при прояснениях. Наиболее сильно воздух будет охлаждаться в низинах и долинах, где скапливается холодный воздух.

Синоптики также прогнозируют, что в некоторых районах мороз впервые в этом сезоне может длиться круглосуточно: днем температура не будет подниматься выше -1…-3 градусов. Похолоданию будет способствовать и выпадение снега – это может произойти во время смены воздушных масс.

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Возможное изменение погоды связывают с ослаблением полярного вихря, которое произошло необычно рано, уже в начале ноября. Довольно часто такие процессы приводят к зимней погоде в Европе через несколько недель.

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Поэтому не исключено, что в отдельных регионах морозы и снегопады задержатся и в начале декабря.