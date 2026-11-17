Вже наприкінці листопада до Європи, а зокрема й до сусідньої Польщі, може прийти дуже сильна хвиля морозів – і місцями температура опуститься аж до -19 градусів. Де-не-де такий мороз зберігатиметься цілодобово, пише DobraPogoda24.pl.

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Як зміниться погода у Європі?

Найближчими днями погода у Польщі залишатиметься досить теплою – та вже за кілька днів це зміниться. Напрямок вітру із західного стане північним, і до Центральної Європи почне надходити холодне арктичне повітря.

Перших серйозних морозів слід очікувати вже 23 листопада, і триватимуть вони аж до 30 числа. У різних регіонах Польщі температура може становити від -5 до -19 градусів – особливо вночі під час прояснень. Найсильніше повітря буде охолоджуватися у низинах та долинах, де холодне повітря накопичується.

Синоптики також передбачають, що в деяких районах мороз вперше цього сезону може тривати цілодобово: вдень температура не буде підійматися вище за -1…-3 градуси. Похолоданню сприятиме й випадання снігу – це може статися під час зміни повітряних мас.

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Можливу зміну погоди пов'язують з ослабленням полярного вихору, що сталося незвично рано, вже на початку листопада. Досить часто такі процеси призводять до зимової погоди у Європі через кілька тижнів.

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Тож не виключено, що в окремих регіонах морози й снігопади затримаються й на початку грудня.