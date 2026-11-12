На Европу надвигается арктический мороз: температура может опуститься до -25 градусов

Погода

В некоторых странах Европы морозы могут стать настолько суровыми, что ночная температура опустится до -25 градусов. Впрочем, в Украине сильных и продолжительных морозов пока не прогнозируют. Между тем зима ожидается неожиданно мягкой из-за влияния Супер-Эль-Ниньо, пишет Severe weather Europe.

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Где в Европе скоро будет особенно холодно?

Основные изменения погоды ожидаются с 11 по 15 ноября – а самую низкую температуру тем временем прогнозируют в Норвегии, Финляндии и Швеции. Именно эти страны больше всего почувствуют влияние арктических воздушных масс.

После снегопадов и прояснений ночью температура в этих регионах может опуститься до -21 градуса. Между тем в отдельных местах у поверхности земли температура может упасть аж до -25.

На севере Европы будет очень холодно / Фото Pexels

Какую погоду на зиму прогнозируют в Европе?

Самый сильный за десятилетие "Супер-Эль-Ниньо" достигает своего пика, поэтому у прогноза на зиму есть только один близкий аналог среди прошлых зим, когда это явление также бушевало – 1997/1998 годов.

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Та зима была мягкой на севере, но в некоторых регионах снегопадов стало значительно больше, чем обычно. Над Европой наблюдается усиление аномалии высокого давления, что способствует распространению более мягких западных и южных потоков через континент.