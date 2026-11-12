На Європу насувається арктичний мороз: температура може опуститися до -25 градусів

Погода

У деяких країнах Європи холоди можуть стати настільки суворими, що нічна температура опуститься до -25 градусів. Втім, в Україні сильних та тривалих морозів поки що не прогнозують. Тим часом зима очікується несподівано м'яка через вплив Супер Ель-Ніньйо, пише Severe Weather Europe.

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Де в Європі скоро буде особливо холодно?

Основні зміни погоди очікуються з 11 до 15 листопада – а найнижчу температуру тим часом прогнозують у Норвегії, Фінляндії та Швеції. Саме ці країни найбільше зачепить вплив арктичних повітряних мас.

Після снігопадів та прояснень вночі температура в цих регіонах може знизитися до -21 градуса. Тим часом в окремих місцях біля поверхні землі температура може впасти аж до -25.

На півночі Європи буде дуже холодно / Фото Pexels

Яку погоду на зиму прогнозують в Європі?

Найсильніший за десятиліття Супер Ель-Ніньйо досягає свого піка, тож прогноз на зиму має лише один близький аналог серед минулих зим, коли також вирувало це явище – 1997/1998 років.

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Та зима була м'якою на півночі, але в деяких регіонах снігопадів стало значно більше, ніж зазвичай. Над Європою спостерігається посилення аномалії високого тиску, це сприяє поширенню м'якшого західного та південного потоків через континент.