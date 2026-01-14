Из-за непогоды в Европе 3 крупных аэропорта прекратили работу: какие именно

Непогода в Европе все еще не прекращается, и из-за экстремальных холодов, ледяных дождей и снегопадов во вторник несколько популярных аэропортов были вынуждены приостановить работу.

Пассажиров с рейсов, которые не отправились вовремя, перенаправляют на другие маршруты – а все из-за того, что 13 января в трех крупных аэропортах Европы произошли масштабные сбои в работе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие именно аэропорты в Европе не работали?

Три крупных аэропорта – в частности в Будапеште, Братиславе и Вене, во вторник были вынуждены закрыться из-за суровых погодных условий. Представитель венского аэропорта заявил, что на взлетно-посадочной полосе образовался толстый слой льда, что продолжает намерзать несмотря на все усилия по его очистке.

В конце концов рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты. Между тем в Праге, по данным из соцсетей, аэропорт работал неэффективно из-за "интенсивного ледяного дождя".

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела пока работает только в очень ограниченном режиме. Из-за интенсивного ледяного дождя прибытие ограничено, чтобы обеспечить удаление льда с главной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов,

– написали в соцсетях аэропорта.

Ограничения на прибытие также привели к задержкам рейсов в течение всего дня. Пассажиров просили следить за сайтом и аэропорта, и авиакомпаний, чтобы получить актуальную информацию о рейсах. И несмотря на то, что в конце концов разрешенное количество прибытий возросло с двух до шести в час, аэропорт все еще пытается очистить главную взлетно-посадочную полосу и другие поверхности от льда, пишет Daily Mail.

Где еще непогода повлияла на движение транспорта?