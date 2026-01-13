Уже несколько дней подряд температура в Европе остается экстремально низкой – в воскресенье в районе финляндского аэропорта она опустилась до рекордных -37 градусов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему туристы не могут вылететь из Финляндии?

Тысячи туристов на выходных и в понедельник застряли в финской Лапландии из-за невероятно сильных холодов. Именно они стали причиной отмены рейсов из одного из аэропортов. Вылеты из аэропорта Киттиля, которые должны были отправиться в Лондон, Бристоль, Париж, Амстердам и Манчестер, были отменены еще в воскресенье.

Кроме того, температура может упасть даже сильнее – метеорологическое агентство Финляндии прогнозирует минимальную температуру -39 градусов, пишет BBC.

Из-за экстремальных морозов удалять лед с самолетов трудно, а оборудование для технического обслуживания и заправки топливом на земле вообще может замерзнуть. Оператор аэропорта также сообщил, что влага в воздухе значительно ухудшает ситуацию, создавая скользкий иней.

И несмотря на то, что Лапландия, охватывающая северную Норвегию, Швецию и Финляндию, известна прежде всего снегом и холодом, обычно зимой температура там не опускается ниже, чем до -14, поэтому мороз в -37 градусов является необычным даже там.

Преимущественно аэропорт Киттиля обслуживает людей, которые хотят побывать на горнолыжных курортах и увидеть северное сияние. А вот люди, что хотят добраться до "официального" жилья Санта-Клауса, выбирают более южный аэропорт Рованиеми.

Где еще холода влияют на путешествия?