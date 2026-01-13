Вже кілька днів поспіль температура в Європі залишається екстремально низькою – у неділю в районі фінляндського аеропорту вона опустилася до рекордних -37 градусів, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому туристи не можуть вилетіти з Фінляндії?

Тисячі туристів на вихідних та в понеділок застрягли у фінській Лапландії через неймовірно сильні холоди. Саме вони стали причиною скасування рейсів з одного з аеропортів. Вильоти з аеропорту Кіттіля, що мали б відправитися до Лондона, Брістоля, Парижа, Амстердама та Манчестера, були скасовані ще у неділю.

Окрім того, температура може впасти навіть сильніше – метеорологічне агентство Фінляндії прогнозує мінімальну температуру -39 градусів, пише BBC.

Через екстремальні морози видаляти лід з літаків важко, а обладнання для технічного обслуговування та заправки паливом на землі взагалі може замерзнути. Оператор аеропорту також повідомив, що волога в повітрі значно погіршує ситуацію, створюючи слизький іній.

І попри те, що Лапландія, що охоплює північну Норвегію, Швецію та Фінляндію, відома передусім снігом та холодом, зазвичай взимку температура там не опускається нижче, ніж до -14, тож мороз у -37 градусів є незвичним навіть там.

Переважно аеропорт Кіттіля обслуговує людей, що хочуть побувати на гірськолижних курортах та побачити північне сяйво. А ось люди, що хочуть дістатися "офіційного" житла Санта-Клауса, обирають біль південний аеропорт Рованіємі.

Де ще холоди впливають на подорожі?