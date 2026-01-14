Через негоду в Європі 3 великі аеропорти припинили роботу: які саме

Негода у Європі все ще не припиняється, і через екстремальні холоди, крижані дощі та снігопади у вівторок кілька популярних аеропортів були змушені призупинити роботу.

Пасажирів з рейсів, які не відправилися вчасно, перенаправляють на інші маршрути – а все через те, що 13 січня у трьох великих аеропортах Європи відбулися масштабні збої в роботі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які саме аеропорти в Європі не працювали?

Три великі аеропорти – зокрема у Будапешті, Братиславі та Відні, у вівторок були змушені закритися через суворі погодні умови. Речник віденського аеропорту заявив, що на злітно-посадковій смузі утворився товстий шар льоду, що продовжує намерзати попри усі зусилля з його очищення.

Зрештою рейси довелося перенаправити до інших аеропортів. Тим часом у Празі, за даними з соцмереж, аеропорт працював неефективно через "інтенсивний крижаний дощ".

Празький аеропорт імені Вацлава Гавела наразі працює лише в дуже обмеженому режимі. Через інтенсивний крижаний дощ прибуття обмежено, щоб забезпечити видалення льоду з головної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та місць стоянки літаків,

– написали в соцмережах аеропорту.

Обмеження на прибуття також призвели до затримок рейсів протягом всього дня. Пасажирів просили слідкувати за сайтом і аеропорту, і авіакомпаній, аби отримати актуальну інформацію щодо рейсів. І попри те, що зрештою дозволена кількість прибуттів зросла з двох до шести на годину, аеропорт все ще намагається очистити головну злітно-посадкову смугу та інші поверхні від льоду, пише Daily Mail.

Де ще негода вплинула на рух транспорту?