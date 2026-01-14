Пасажирів з рейсів, які не відправилися вчасно, перенаправляють на інші маршрути – а все через те, що 13 січня у трьох великих аеропортах Європи відбулися масштабні збої в роботі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Які саме аеропорти в Європі не працювали?
Три великі аеропорти – зокрема у Будапешті, Братиславі та Відні, у вівторок були змушені закритися через суворі погодні умови. Речник віденського аеропорту заявив, що на злітно-посадковій смузі утворився товстий шар льоду, що продовжує намерзати попри усі зусилля з його очищення.
Зрештою рейси довелося перенаправити до інших аеропортів. Тим часом у Празі, за даними з соцмереж, аеропорт працював неефективно через "інтенсивний крижаний дощ".
Празький аеропорт імені Вацлава Гавела наразі працює лише в дуже обмеженому режимі. Через інтенсивний крижаний дощ прибуття обмежено, щоб забезпечити видалення льоду з головної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та місць стоянки літаків,
– написали в соцмережах аеропорту.
Обмеження на прибуття також призвели до затримок рейсів протягом всього дня. Пасажирів просили слідкувати за сайтом і аеропорту, і авіакомпаній, аби отримати актуальну інформацію щодо рейсів. І попри те, що зрештою дозволена кількість прибуттів зросла з двох до шести на годину, аеропорт все ще намагається очистити головну злітно-посадкову смугу та інші поверхні від льоду, пише Daily Mail.
Де ще негода вплинула на рух транспорту?
У фінській Лапландії через негоду в аеропорту виявилися заблокованими тисячі туристів. Екстремальний холод сягнув -37 градусів.
А нещодавно сильні снігопади та морози накрили й Польщу – у деяких регіонах холоди сягнули неймовірних -18 градусів, через що там оголосили помаранчевий рівень небезпеки.