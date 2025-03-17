Выезд за границу юношей 16 лет: ограничивают ли их права при пересечении
- Подростки в возрасте 16 лет могут свободно выезжать за границу без сопровождения родителей.
- Выезд может быть ограничен, если юноши не состоят на воинском учете. Приписное свидетельство должно содержать актуальные записи с призывного пункта.
С началом полномасштабной войны в Украине для мужчин мобилизационного возраста были введены ограничения на передвижение, которые не позволяют им покидать страну. В противовес этому, граждане в возрасте до 18 лет могут свободно пересекать границу.
Хотя даже 16-летние подростки сталкиваются с проблемами с выездом. Что должны знать несовершеннолетние о пересечении границы во время военного положения, рассказывает 24 Канал.
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Может ли выехать за границу 16-летний
Согласно украинскому законодательству, подростки, которым уже исполнилось 16 лет, могут свободно выезжать за границу без сопровождения родителей. В частности, такие правила пересечения границы действуют и во время военного положения, но есть некоторые условия.
Юноши в возрасте 16 – 17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу и выезжать за пределы Украины,
– говорится в сообщениях ГПСУ.
Детям в возрасте 16 лет и младше разрешено выезжать из Украины без каких-либо ограничений. Пограничники не могут отказать им в выезде.
А ранее мы рассказывали о том, может ли выехать за границу человек с 3 группой инвалидности.
Что еще надо знать?
Выезд за границу в возрасте 16 лет может быть ограничен для юношей, которые не состоят на воинском учете. Военный учет для мужчин начинается с 16 лет, и пограничники имеют право отказать в выезде тем, кто не состоит на воинском учете.
Кроме того, одного лишь приписного свидетельства недостаточно. Чтобы документ считался действительным, он должен содержать текущие записи из территориального призывного пункта.