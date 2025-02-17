Выезд за границу женщин-медиков: имеют ли они на это право или нет

В Украине продолжается мобилизация, которая требует от всех мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – обновить свои персональные данные. Эта директива также распространяется на женщин с медицинскими или фармацевтическими специальностями.

Мобилизация женщин в Украине продолжает оставаться добровольной, и ни одна женщина не может быть призвана на военную службу без ее прямого согласия. Несмотря на это, многих представительниц этой профессии интересует вопрос о выезде из Украины. О том, может ли пересечь границу женщина-медик, рассказывает 24 Канал.

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Могут ли женщины-медики выехать за границу

Женщинам-медикам в Украине разрешено выезжать за границу, даже если они находятся на военном учете.

Заметим, женщины этой профессии должны стать на военный учет и периодически обновлять свои данные. Закон не предусматривает автоматической мобилизации этих женщин. Она может быть осуществлена только при условии введения всеобщей мобилизации.

В Госпогранслужбе также неоднократно подтверждали отсутствие каких-либо ограничений для военнообязанных женщин для выезда за границу.

Эта тема звучит уже очень давно. И Министерство обороны, и мы неоднократно подчеркивали, что ограничений в отношении женщин в целом нет,

– заявлял Андрей Демченко, представитель ГПСУ.

Сейчас из страны не выпускают только женщин, которые служат по контракту в армии и работают государственными служащими. Все остальные женщины никак не скованы законодательством в возможности пересечь границу.