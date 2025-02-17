Втім, мобілізація жінок в Україні продовжує залишатися добровільною, і жодна жінка не може бути призвана на військову службу без її прямої згоди. Попри це, багатьох представниць цієї професії цікавить питання щодо виїзду з України. Тож, чи може перетнути кордон жінка-медик, розповідає 24 Канал.

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Чи можуть жінки-медикині виїхати за кордон

Жінкам-медикам в Україні дозволено виїжджати за кордон, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку.

Зауважимо, жінки цієї професії повинні стати на військовий облік та періодично оновлювати свої дані. Закон не передбачає автоматичної мобілізації цих жінок. Вона може бути здійснена лише за умови введення загальної мобілізації.

В Держприкордонслужбі також неодноразово підтверджували відсутність жодних обмежень для військовозобов'язаних жінок для виїзду за кордон.

Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає,

– заявляв Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Наразі з країни не випускають лише жінок, які служать за контрактом в армії та працюють державними службовцями. Усі інші жінки ніяк не скуті законодавством у можливості перетину кордону.