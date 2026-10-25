Хватит ли 500 крон в неделю в Дании: украинка провела эксперимент

Уже за первые два дня девушка потратила около четверти бюджета, однако нашла способ сэкономить на продуктах. О своем эксперименте она рассказала на странице anna_chagarinskayaa в TikTok, сообщает 24 Канал.

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Как украинка пытается прожить на 500 крон в Дании

Украинка решила провести семидневный эксперимент, ограничив свои расходы суммой в 500 крон. Она начала снимать короткие видео, в которых показывает покупки, рассказывает о потраченных деньгах и делится способами экономии.

В начале второго дня у девушки оставалось 392 кроны. Тогда она вспомнила, что в городе, где она живет, три раза в неделю бесплатно раздают продукты. Такие раздачи проходят каждое воскресенье, каждый вторник и каждый четверг, а воспользоваться ими, по ее словам, могут все желающие.

Раньше украинка ни разу не брала там продукты, но на этот раз решила пойти вместе с братом. До места раздачи они добрались пешком, а обратно вернулись на автобусе. Проезд обошелся в 17,60 крон.

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Домой удалось принести немало продуктов. Среди них были картофель, морковь, лук, редис, огурцы, порей, салат айсберг, яблоки, виноград, мандарины, апельсин, персик и лайм. Также они получили свежую мяту, йогурт, два сока и две упаковки булочек.

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В этот день девушка ничего дополнительно не покупала. Из остатков форели она сварила уху, которую налила брату в термос, а сама перекусила булочками и чаем из свежей мяты.

По итогам второго дня общие расходы украинки составили около 126 крон. Таким образом, из первоначального бюджета в 500 крон осталось примерно 374 кроны, которых должно хватить еще на пять дней.

Девушка планирует продолжать эксперимент и показывать, на что будет тратить деньги дальше. Удастся ли ей уложиться в установленный бюджет до конца недели, пока неизвестно.

Какие зарплаты в Дании

Дания входит в число европейских стран с высоким уровнем оплаты труда. По данным Статистического управления Дании (Danmarks Statistik), обнародованным в сентябре 2026 года, средняя месячная зарплата по итогам 2025 года составляла 53 916 датских крон.

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В то же время медианная зарплата, то есть показатель, разделяющий работников на две равные группы по уровню заработка, составляла 48 700 крон в месяц.

Размер дохода зависит от сферы деятельности. В частности, средняя месячная заработная плата в 2025 году составляла:

56 053 кроны – в частном секторе;

– в частном секторе; 53 759 крон – в государственном секторе;

– в государственном секторе; 46 320 крон – в муниципальном секторе.

Эти показатели рассчитаны для полной занятости и включают пенсионные взносы, премии и другие выплаты. Поэтому фактическая сумма, которую работники получают после уплаты налогов, будет меньше.

Интересно, что в Дании нет установленной законом общегосударственной минимальной зарплаты. Как объясняет официальный государственный портал Life in Denmark, условия оплаты труда в основном определяются коллективными договорами или соглашениями между работниками и работодателями.

Каковы средние зарплаты в Украине

Для сравнения: по данным Государственной службы статистики Украины, в августе 2026 года средняя заработная плата штатных работников составляла 31 892 гривны. Это на 23,1% больше, чем в августе прошлого года, но на 1,1% меньше по сравнению с июлем.

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Уровень заработной платы в Украине также зависит от региона и профессии. В частности, в июле 2026 года средняя зарплата составляла 32 243 гривны, а во втором квартале года – 31 421 гривну в месяц.

Сравнивать украинские и датские показатели напрямую не совсем корректно, ведь статистические ведомства используют разные методики расчета. Датский показатель включает пенсионные взносы и дополнительные выплаты, тогда как украинский отражает среднюю начисленную зарплату штатных работников.

К тому же более высокие зарплаты не всегда означают больше свободных денег. В Дании значительную часть дохода могут уходить на жилье, питание, транспорт и другие повседневные нужды.