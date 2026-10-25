Чи вистачить 500 крон на тиждень у Данії: українка влаштувала експеримент

Уже за перші два дні дівчина витратила близько чверті бюджету, проте знайшла спосіб заощадити на продуктах. Про свій експеримент вона розповіла на сторінці anna_chagarinskayaa у TikTok, передає 24 Канал.

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Як українка намагається прожити на 500 крон у Данії

Українка вирішила провести семиденний експеримент, обмеживши свої витрати сумою 500 крон. Вона почала знімати короткі відео, у яких показує покупки, розповідає про витрачені гроші та ділиться способами економії.

На початку другого дня в дівчини залишалося 392 крони. Тоді вона згадала, що в місті, де проживає, тричі на тиждень безкоштовно роздають продукти. Такі роздачі відбуваються щонеділі, щовівторка та щочетверга, а скористатися ними, за її словами, можуть всі охочі.

Раніше українка жодного разу не брала там продукти, але цього разу вирішила піти разом із братом. До місця роздачі вони дісталися пішки, а назад повернулися автобусом. Проїзд обійшовся у 17,60 крони.

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Додому вдалося принести чимало продуктів. Серед них були картопля, морква, цибуля, редиска, огірки, порей, салат айсберг, яблука, виноград, мандарини, апельсин, персик і лайм. Також вони отримали свіжу м'яту, йогурт, два соки та дві упаковки булочок.

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Цього дня дівчина не купувала нічого додатково. Із залишків форелі вона зварила юшку, яку налила братові в термос, а сама перекусила булочками та чаєм зі свіжої м'яти.

За підсумками другого дня загальні витрати українки становили близько 126 крон. Отже, із початкового бюджету в 500 крон залишилося приблизно 374 крони, яких має вистачити ще на п'ять днів.

Дівчина планує продовжувати експеримент і показувати, на що витрачатиме гроші далі. Чи вдасться їй укластися у встановлений бюджет до кінця тижня, поки невідомо.

Які зарплати в Данії

Данія належить до європейських країн із високим рівнем оплати праці. За даними Статистичного управління Данії (Danmarks Statistik), оприлюдненими у вересні 2026 року, середня місячна зарплата за підсумками 2025 року становила 53 916 данських крон.

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Водночас медіанна зарплата, тобто показник, який розділяє працівників на дві рівні групи за рівнем заробітку, становила 48 700 крон на місяць.

Розмір доходу залежить від сфери діяльності. Зокрема, середня місячна оплата праці у 2025 році становила:

56 053 крони – у приватному секторі;

– у приватному секторі; 53 759 крон – у державному секторі;

– у державному секторі; 46 320 крон – у муніципальному секторі.

Ці показники розраховані для повної зайнятості та включають пенсійні внески, премії й інші виплати. Тому фактична сума, яку працівники отримують після сплати податків, буде меншою.

Цікаво, що в Данії немає встановленої законом загальнодержавної мінімальної зарплати. Як пояснює офіційний державний портал Life in Denmark, умови оплати праці переважно визначають колективні договори або домовленості між працівниками та роботодавцями.

Які середні зарплати в Україні

Для порівняння, за даними Державної служби статистики України, у серпні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників становила 31 892 гривні. Це на 23,1% більше, ніж у серпні минулого року, але на 1,1% менше порівняно з липнем.

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Рівень заробітків в Україні також залежить від регіону та професії. Зокрема, у липні 2026 року середня зарплата становила 32 243 гривні, а в другому кварталі року – 31 421 гривню на місяць.

Порівнювати українські та данські показники безпосередньо не зовсім коректно, адже статистичні відомства використовують різні методики розрахунку. Данський показник включає пенсійні внески та додаткові виплати, тоді як український відображає середню нараховану зарплату штатних працівників.

До того ж вищі зарплати не завжди означають більшу кількість вільних грошей. У Данії значну частину доходу можуть забирати житло, харчування, транспорт та інші повсякденні потреби.