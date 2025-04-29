Повысили уровень опасности на Филиппинах из-за извержения вулкана: жуткие кадры

На острове Булусан в центральной части Филиппин начал извергаться вулкан. В небо поднялся столб пепла высотой 4,5 километра.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) повысил уровень тревоги на острове. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vietnam+.

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Справка. Булусан – один из 24 активных вулканов на Филиппинах, расположен на одноименном острове.

Какая ситуация сейчас на Филиппинах

28 апреля на Булусане зафиксировали 53 вулканических землетрясения в течение 24 часов. Между 4:36 и 5:00 утра несколько населенных пунктов накрыло облаком пепла высотой 4,5 километра.

В частности на видео видно, насколько большой столб дыма образовался.

Извержение вулкана на Филиппинах: смотрите видео

Уровень опасности на острове Булусан подняли 0 до 1 по пятиуровневой шкале. Этот уровень опасности сигнализирует о низкоуровневых вулканических неожиданностях и предупреждает о возможных фреатических извержениях.

Местных жителей предупредили держаться подальше от опасной 4-километровой зоны. Ведь существует риск выброса камней, обломков, лавин и обвалов горных пород.

Следует отметить, что Филиппины расположены в Тихоокеанском "Огненном кольце", где распространены вулканическая активность и землетрясения. Поэтому извержение вулкана там – привычное явление.