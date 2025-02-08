Рюкзак спас жизнь лыжника, которого накрыла лавина: невероятное видео
На Монблане лавина накрыла и смыла 50-летнего мужчину. Его рюкзак спас ему жизнь.
Свидетелями этого события стали несколько других лыжников, которые как раз снимали эту лавину на видео. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.
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Как мужчина выжил во время лавины
В районе Колле-дель-Гиганте, на итальянской стороне горного массива Монблан, поток снега накрыл 50-летнего мужчину из Германии. К счастью, в его рюкзаке была подушка безопасности, которая спасла ему жизнь. Она сделала падение менее жестким и позволила лыжнику вовремя сгруппироваться.
И мужчине повезло, что он был на склоне не один – очевидцы сразу вызвали на место службу спасения. Его на вертолете доставили в ближайшую больницу.
Мужчина оказался в эпицентре лавины и выжил: смотрите видео
Мужчина отделался легкими травмами, его состояние нетяжелое.
Правила прохождения лавиноопасных участков
Прежде всего всегда узнавайте прогноз лавинной опасности для района. Высокий уровень – весомая причина отказаться от маршрута.
Также стоит приобрести лавинный набор (бипер, лавинный зонд и лопату). Лавинный рюкзак, кстати, также хорошая принадлежность. Как видно выше, он может спасти жизнь.
Одежду в горы тоже стоит выбирать яркую, которая контрастирует со снегом.
Основные правила безопасности:
- Избегайте крутых склонов – лавины чаще всего сходят на склонах с наклоном 30 – 45°. Держись гребней, они обычно безопаснее, чем склоны. Также обходите овраги, узкие долины или участки, где лавина может остановиться и похоронить все под снегом.
- Избегайте мест, где слышен треск снега или видно трещины.
- Проходите опасную зону в одиночку, чтобы минимизировать нагрузку на снег и уменьшить риск попадания всей группы в лавину. Держите расстояние друг от друга 10 – 15 метров.
- Пересекайте опасный участок быстро и уверенно, но без паники, чтобы не создавать вибрации. Не кричите, не прыгайте и не идите близко к краю карнизов.