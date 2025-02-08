Свидетелями этого события стали несколько других лыжников, которые как раз снимали эту лавину на видео. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на La Reppublica.

Смотрите также На греческом Санторини объявили чрезвычайное положение: тысячи людей бегут с острова

Как мужчина выжил во время лавины

В районе Колле-дель-Гиганте, на итальянской стороне горного массива Монблан, поток снега накрыл 50-летнего мужчину из Германии. К счастью, в его рюкзаке была подушка безопасности, которая спасла ему жизнь. Она сделала падение менее жестким и позволила лыжнику вовремя сгруппироваться.

И мужчине повезло, что он был на склоне не один – очевидцы сразу вызвали на место службу спасения. Его на вертолете доставили в ближайшую больницу.

Мужчина оказался в эпицентре лавины и выжил: смотрите видео

Мужчина отделался легкими травмами, его состояние нетяжелое.

Правила прохождения лавиноопасных участков

Прежде всего всегда узнавайте прогноз лавинной опасности для района. Высокий уровень – весомая причина отказаться от маршрута.

Также стоит приобрести лавинный набор (бипер, лавинный зонд и лопату). Лавинный рюкзак, кстати, также хорошая принадлежность. Как видно выше, он может спасти жизнь.

Одежду в горы тоже стоит выбирать яркую, которая контрастирует со снегом.

Основные правила безопасности: