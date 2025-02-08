Свідками цієї події стали кілька інших лижників, які якраз знімали цю лавину на відео. Про це пише 24 Канал із посиланням на La Reppublica.

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Як чоловік вижив під час лавини

В районі Колле-дель-Гіганте, на італійській стороні гірського масиву Монблан, потік снігу накрив 50-річного чоловіка з Німеччини. На щастя, в його рюкзаку була подушка безпеки, яка врятувала йому життя. Вона зробила падіння менш жорстким та дозволила лижнику вчасно згрупуватися.

І чоловіку пощастило, що він був на схилі не один – очевидці одразу викликали на місце службу порятунку. Його на гелікоптері доставили до найближчої лікарні.

Чоловік опинився в епіцентрі лавини та вижив: дивіться відео

Чоловік відбувся легкими травмами, його стан неважкий.

Правила проходження лавинонебезпечних ділянок

Передусім завжди дізнавайтесь прогноз лавинної небезпеки для району. Високий рівень – вагома причина відмовитися від маршруту.

Також варто придбати лавинний набір (біпер, лавинний зонд і лопату). Лавинний рюкзак, до речі, також гарне приладдя. Як видно вище, він може врятувати життя.

Одяг у гори теж варто обирати яскравий, який контрастує зі снігом.

Основні правила безпеки: