4 октября в Мюнхене (Германия) завершился уже 191-й Октоберфест – крупнейший пивной фестиваль в мире, который традиционно длится целых две недели подряд, пишет Deutsche Welle. И в этом году удалось установить новый рекорд посещаемости мероприятия – целых 7,4 миллиона человек.

Почему растет спрос на безалкогольные напитки?

В прошлом году фестиваль посетили почти на миллион человек меньше – примерно 6,5 миллиона, а предыдущий рекорд по количеству гостей был установлен в 2023 году – тогда на Октоберфест прибыли 7,2 миллиона посетителей.

За 16 дней фестиваля в Баварии выпили 6,7 миллиона литров пива. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году, но до рекорда показатель не дотянул, ведь в 2014 году гости выпили 7,7 миллиона литров пива. На фоне этих показателей организаторы Октоберфеста отметили, что значительно вырос спрос на безалкогольное пиво и безалкогольные напитки в целом – на 10,7% и 10% соответственно.

Растет и популярность радлера – слабоалкогольного коктейля из пива и лимонада.

А вот по цене Октоберфест 2023 стал самым дорогим за всю историю – за литр пива гостям пришлось заплатить почти 16 евро. А вот из еды самым популярным блюдом на фестивале стал жареный цыпленок. В целом же продажи еды показали такой же рост, как и продажи пива – на 2,7%.

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Впервые Октоберфест провели в Мюнхене еще в 1810 году по случаю свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбургхаузской. И с тех пор осенью на специальной площадке "Луг Терезы" устанавливают огромные палатки, где свою продукцию продают местные пивовары.

Фестиваль сопровождается также шумными народными гуляниями и парадом в традиционных баварских костюмах. Сейчас Октоберфест проводится в конце сентября – начале октября и длится примерно две недели.