4 жовтня у Мюнхені в Німеччині завершився вже 191-й Октоберфест – найбільший фестиваль пива у світі, що традиційно триває аж два тижні поспіль, пише Deutsche Welle. І цього року вдалося встановити новий рекорд відвідуваності заходу – аж 7,4 мільйона осіб.

Чому попит на безалкогольні напої зростає?

Торік відвідали фестиваль майже на мільйон менше людей – приблизно 6,5 мільйона, а попередній рекорд за кількістю гостей належав 2023 року – тоді на Октоберфест прибули 7,2 мільйона відвідувачів.

І за 16 днів фестивалю у Баварії випили 6,7 мільйона літрів пива. Це на 2,7% більше, ніж торік, але до рекорду показник не дотягнув, адже 2014 року гості випили 7,7 мільйона літрів пива. І на тлі цих показників організатори Октоберфесту відзначили, що дуже зріс попит на безалкогольне пиво та безалкогольні напої загалом – на 10,7% та на 10% відповідно.

Зростає і популярність радлера – слабоалкогольного коктейлю з пива та лимонаду.

А ось за ціною Октоберфест 2026 став найдорожчим за всю історію – за літр пива там гостям довелося віддати майже 16 євро. А ось з їжі найпопулярнішою стравою на фестивалі стало смажене курча. Загалом же продажі їжі показали такий самий ріст, як і продаж пива – на 2,7%.

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Вперше Октоберфест провели у Мюнхені ще 1810 року з нагоди одруження кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксонської-Гільдбургхаузької. І з того часу восени на спеціальному майданчику "Луг Терези" встановлюють величезні намети, де свою продукцію продають місцеві пивовари.

Фестиваль супроводжується і гучними народними гуляннями та парадом у традиційних баварських костюмах. Зараз Октоберфест проводиться наприкінці вересня – на початку жовтня і триває приблизно два тижні.