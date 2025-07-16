Самые популярные признали худшими: появился антирейтинг авиакомпаний Европы
- Авиакомпании Finnair, Ryanair и Vueling попали в антирейтинг худших авиакомпаний Европы по версии Flightright.
- Зато лучшими признаны Discover Airlines, Eurowings и Iberia. Они получили самые высокие оценки за выплату компенсаций и надежность.
Авиакомпании постоянно соревнуются за самые высокие места в рейтингах, однако не всем перевозчикам удается достичь высоких оценок. Некоторые оказываются лишь в антисписках.
И, интересно, что туда попадают одни из самых популярных. Так, сервис Flightright опубликовал новый рейтинг европейских авиакомпаний и назвал худшие, пишет 24 Канал.
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Какие авиакомпании Европы худшие?
Неожиданно для многих, Finnair, которая традиционно считается премиальной авиакомпанией, оказалась в нижней части недавнего рейтинга. Вместе с Finnair в список попали бюджетные авиакомпании Ryanair и Vueling, которые также были признаны одними из худших.
Качество не всегда зависит от цены билета,
– отметила эксперт Flightright Фейза Тюркен.
В общем зачете Finnair набрала всего 2,48 звезды из 5. Особенно плохо компания проявила себя по пунктуальности, получив лишь 1,5 звезды за задержки и отмены рейсов. По компенсациям у нее тоже не все гладко – 3 звезды. Хуже только Ryanair и Vueling – обе компании получили лишь по 2 звезды в этой категории.
10 худших авиакомпаний Европы:
- Ryanair;
- Vueling;
- Finnair;
- easyJet;
- SAS;
- TAP Air Portugal;
- Люфтганза;
- Норвежский;
- Wizz Air;
- LOT Polish Airlines.
Ryanair попал в антирейтинг авиакомпаний Европы / Фото Unsplash
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А какие самые лучшие?
Лучшей в рейтинге стала Discover Airlines – 3,33 звезды. 5 звезд компания получила за поведение при выплате компенсаций. Хорошие показатели также в Eurowings (3,32) и Iberia (3,25). Последняя к тому же почти не допускает задержек и отмены – 4,5 звезды за надежность.
А вот с клиентским сервисом дела хуже у всех. Ни одна авиакомпания не смогла набрать более трех с половиной звезд. Лучшими оказались British Airways (3,15) и Austrian Airlines (3,07), худшими – easyJet и SAS, которые набрали чуть более двух звезд.