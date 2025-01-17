Самые безопасные авиакомпании мира: где в "воздушном рейтинге" популярны Ryanair и Wizz Air
Международные авиакомпании не устают совершенствовать сервис, пытаясь завоевать первые позиции. Каждый год популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
В 2024 году Air New Zealand признана самой безопасной авиакомпанией в мире. А лоукостеры Ryanair и Wizz Air вошли в десятку самых безопасных лоукостеров мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на AirlineRatings.com.
Читайте также Таможенные правила США: что категорически запрещено ввозить в страну
Новозеландская авиакомпания незначительно обошла ближайшего преследователя – австралийского национального перевозчика Qantas – лишь благодаря более молодому флоту.
Третье место разделили сразу 3 авиакомпании – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ). Генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен объяснила, что эксперты не могли разделить эти авиакомпании – от возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичными.
10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году
- Air New Zealand (Новая Зеландия);
- Qantas (Австралия);
- Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ);
- Virgin Australia (Австралия);
- Etihad Airways (ОАЭ);
- ANA (Япония);
- EVA Air (Тайвань);
- Korean Air (Южная Корея);
- Alaska Airlines (США);
- Turkish Airlines (Турция).
10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году
Согласно недавнему отчету, Hong Kong Express была названа самой безопасной лоукост-авиакомпанией в мире. За авиакомпанией следуют австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair.
Кроме того, седьмую позицию в списке занял известный европейский лоукост-перевозчик Wizz.
- Hong Kong Express (Гонконг);
- Jetstar Group (Австралия);
- Ryanair (Ирландия);
- easyJet (Великобритания);
- Frontier Airlines (США);
- AirAsia (Малайзия);
- Wizz Air (Венгрия);
- VietJet Air (Вьетнам);
- Southwest Airlines (США);
- Volaris (Мексика).
Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье – где бы вы ни оказались, с приложением для перевода средств TransferGo каждый может материально поддержать своих родных и близких в любой точке планеты. Вам понадобится только телефон и интернет-соединение.