Увидеть сияние станет дороже: популярная страна ЕС "ударит" по туристам новым налогом

Норвегия борется с проблемами, связанными с чрезмерным туризмом. Это побудило власти объявить о планах введения туристического налога.

В 2024 году страна зарегистрировала рекордные 38,6 миллиона бронирований жилья. Эта цифра подчеркнула необходимость новых мер, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В Норвегии введут туристический налог

Правительство Норвегии объявило об утверждении нового туристического налога, направленного на развитие местной туристической инфраструктуры. Согласно положению, муниципалитеты будут иметь право устанавливать налог в размере до 3% за ночь в наиболее оживленных туристических регионах страны.

Этот налог будет включен в общую стоимость проживания и будет меняться в зависимости от сезона. Ожидается, что полученные доходы будут направлены на развитие туристических объектов, что в конечном итоге принесет пользу как посетителям, так и жителям.

Муниципалитеты должны доказать, что имеющихся ресурсов недостаточно для регулирования туристического потока – только после этого они смогут получить одобрение правительства на использование собранных средств,

– говорится в сообщении.

Налог ввели и на путешественников, которые прибывают на круизных лайнерах.

Популярность растет, а норвежцы – не в восторге

Норвегия переживает значительный рост популярности как туристическое направление, особенно из-за того, что путешественники все чаще ищут более прохладные северные регионы, а не традиционные южные курорты. Эта тенденция привела к увеличению количества посетителей в ранее тихих регионах.

Норвегия вводит налог для туристов / Фото Unsplash

Так, Лофотенские острова, когда-то известные своими беззаботными пейзажами, сейчас борются с огромным наплывом туристов. Немногочисленное население островов – около 24 500 жителей – не справляется со спросом на ресурсы и услуги.

Недавний опрос, проведенный Норвежской ассоциацией туристических партнеров, показал, что 77% жителей города Тромсе, расположенного за Полярным кругом, считают, что уровень туризма стал чрезмерным. Такие прелести, как северное сияние, уникальная дикая природа и саамская культура, сделали регион популярным туристическим направлением.

Однако стремительный рост количества посетителей привел к значительным неудобствам для местных жителей, включая переполненные стоянки, недостаток общественных туалетов, а в некоторых случаях и деструктивное поведение со стороны туристов.

В ответ на эти вызовы местные власти ввели новый налог, направленный на более эффективное управление туризмом.

А о том, нужна ли украинцам виза в Норвегию, 24 Канал писал ранее.