В Польше появится новый государственный праздник / Коллаж 24 Канала
Законопроект об установлении 10 февраля государственным праздником – Национальным днем свадьбы Польши с морем – был единогласно поддержан польским Сенатом. Теперь его рассмотрит Сейм.
Уже в следующем году в Польше увеличится количество государственных праздников, ведь 25 ноября 2026 года сенаторы единогласно проголосовали за то, чтобы 10 февраля объявить Национальным днем свадьбы Польши с морем, пишет InPoland.
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Появится ли в Польше дополнительный выходной?
Идею установить 10 февраля Национальным днем свадьбы Польши с морем еще в 2025 году высказала Кашубско-Поморская ассоциация. Представители ассоциации хотели придать большее значение событию 1920 года, что символизировало возвращение Поморья в состав Польской Республики и восстановление доступа Польши к Балтийскому морю.
Делегаты Ассоциации заявили, что праздник будет служить напоминанием о роли Балтийского моря и морской экономики в истории и современности Польши. Сенат единогласно поддержал эту инициативу.
Однако, несмотря на то, что будет введен новый государственный праздник, количество выходных в Польше не увеличится. Таким образом, в 2027 году в стране, как и сейчас, останется всего 14 праздничных дней.
Вот какие дни являются государственными выходными в Польше:
- Новый год;
- Праздник Трех Королей;
- Пасха;
- Пасхальный понедельник;
- День труда;
- День Конституции;
- Троица;
- Праздник Тела Господня;
- Успение;
- День Всех Святых;
- День Независимости;
- Рождество;
- Второй день Рождества.
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