Уже в следующем году в Польше увеличится количество государственных праздников, ведь 25 ноября 2026 года сенаторы единогласно проголосовали за то, чтобы 10 февраля объявить Национальным днем свадьбы Польши с морем, пишет InPoland.

Adv

популярные видео

Появится ли в Польше дополнительный выходной?

Идею установить 10 февраля Национальным днем свадьбы Польши с морем еще в 2025 году высказала Кашубско-Поморская ассоциация. Представители ассоциации хотели придать большее значение событию 1920 года, что символизировало возвращение Поморья в состав Польской Республики и восстановление доступа Польши к Балтийскому морю.

Делегаты Ассоциации заявили, что праздник будет служить напоминанием о роли Балтийского моря и морской экономики в истории и современности Польши. Сенат единогласно поддержал эту инициативу.

Однако, несмотря на то, что будет введен новый государственный праздник, количество выходных в Польше не увеличится. Таким образом, в 2027 году в стране, как и сейчас, останется всего 14 праздничных дней.

Вот какие дни являются государственными выходными в Польше: