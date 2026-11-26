Вже наступного року у Польщі збільшиться кількість держаних свят, адже 25 листопада 2026 року сенатори одноголосно проголосували за те, аби становити 10 лютого Національним днем весілля Польщі з морем, пише InPoland.

Adv

популярні відео

Чи з'явиться у Польщі додатковий вихідний?

Ідею встановити 10 лютого Національним днем шлюбу Польщі з морем ще 2025 року висловила Кашубська-Поморська асоціація. Представники хотіли підняти на вищий рівень подію 1920 року, що символізувала повернення Помор'я до Польської Республіки та відновлений доступ Польщі до Балтійського моря.

Делегати Асоціації заявили, що свято слугуватиме нагадуванням про роль Балтійського моря та морської економіки в історії та сьогоденні Польщі. Сенат одноголосно підтримав цю ініціативу.

Та попри те, що нове державне свято буде встановлене, кількість вихідних у Польщі не збільшиться. Відтак, наступного 2027 року у країні, як і зараз, збережеться лише 14 святкових днів.

Ось які дні є державними вихідними в Польщі: