"Раздевайтесь или уходите": на некоторых пляжах Германии запретили купальники

Противостояние между нудистами и туристами в купальниках явление не новое. В последнее время нудисты выражают обеспокоенность по поводу того, что они описывают как дискриминацию на своих пляжах. Многие посетители не только носят одежду, но и пытаются сфотографировать людей, которые наслаждаются пляжем голышом.

Ситуация между двумя группами отдыхающих усугубляется в Германии, где культура натуризма зародилась еще в XIX веке. Так, в Ростоке не будут пускать на нудистские пляжи людей в купальниках, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews Travel.

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На нудистских пляжах Германии запретят купальники

Власти немецкого города Росток, расположенного на побережье Балтийского моря, ввели новые правила, предоставляющие работникам пляжей право ограничивать доступ посетителям, отказывающимся раздеваться в специально отведенных для нудистов зонах.

Мера была принята в ответ на "многочисленные жалобы людей, которые чувствовали себя преследуемыми в зонах для нудистов",

– пояснил представитель туристического департамента Ростока Мориц Науманн.

Эта политика направлена на поддержание целостности этих специфических зон, способствуя четкому разграничению между зонами, где можно одеваться, и традиционными пляжными пространствами.

Нудизм в Германии

В течение последних двух веков социальная нагота стала привычным аспектом жизни для многих людей в Германии. Специальные нудистские зоны, включая пляжи, парки и пешеходные тропы, являются нормальным явлением по всей стране.

Однако, в наши дни эта практика постепенно теряет популярность среди молодого поколения. Как следствие, уменьшается количество специально отведенных натуристских зон. В Ростоке, например, официальное количество нудистских пляжей уменьшилось с 37 до 27.



На нудистских пляжах Германии запрещают купальники / Фото Unsplash

В то же время сторонники этого стиля жизни отмечают важность понимания специфических правил и ожиданий, которые его сопровождают. Нудисты подчеркивают, что все типы тел приветствуются, но утверждают, что такое поведение, как пялиться, фотографирование людей без их согласия и нежелательные комментарии строго запрещены.

Чтобы предотвратить конфликты между отдыхающими, 15-километровую береговую линию в Ростоке тщательно организовали в отдельные зоны для нудистов, смешанных и "одетых" пляжей. Такая организация имеет целью обеспечить всем посетителям место, где они будут чувствовать себя непринужденно.

Кроме того, для тех, кто посещает специально отведенные для нудистов пляжи, введены новые правила: они должны быть полностью обнаженными, иначе их могут попросить покинуть эту территорию.