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В Турции часть скалы обрушилась на музей: причина трагедии уже известна

Марина Блохина
Обрушение скалы в Турции

В Турции обрушилась часть скалы / Коллаж 24 Канала

В четверг, 29 октября, в Турции обрушилась часть скалы и упала рядом с музеем под открытым небом в Гереме в регионе Каппадокия.

Обрушение части скалы произошло после того, как сильный ливень вызвал оползень. Об этом сообщил губернатор Невшехира Хусейн Кок, пишет Turkiye Today.

 
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Что известно об обвале скалы в Турции?

В результате обвала камней со скалы погибли два человека, а на место происшествия в городе Гереме уже направлены полиция и службы по ликвидации стихийных бедствий. Также там уже работают медицинские бригады, а поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате обвала скал, вызванного оползнем в городе Гереме провинции Невшехир, к сожалению, на данный момент мы имеем тела двух человек, а одного раненого мы доставили в больницу– сообщил губернатор.

Камни, отломавшиеся от скалы, упали на место, где находились люди. И спасатели уже установили, что двое людей погибли, оказавшись в ловушке под камнями. Одного раненого уже доставили в больницу в городе.

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В Турции обрушилась часть скалы: смотрите видео

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На этой неделе в провинции Невшехир периодически шли дожди, а в среду и четверг из-за непогоды пришлось отменить экскурсии на воздушных шарах в Каппадокии – одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Полеты можно проводить лишь примерно 220 дней в году, и перед проведением их должны одобрить в Генеральном управлении гражданской авиации в Невшехире с учетом погодных условий.

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