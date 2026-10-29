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У Туреччині частина скелі обвалилася на музей: причина трагедії вже відома

Марина Блохіна
Обвал скелі в Туреччині

У Туреччині обвалилася частина скелі / Колаж 24 Каналу

У четвер, 29 жовтня, в Туреччині обвалилася частина скелі та впала поблизу Музею просто неба Гьореме в регіоні Каппадокія.

Падіння частини скелі відбулося після того як сильна злива спричинила зсув. Про це повідомив губернатор Невшехіра Хусейн Кок, пише Turkiye Today.

 
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Що відомо про падіння скелі в Туреччині?

Внаслідок обвалу каміння зі скелі загинули двоє людей, а на місце події в місті Гьореме вже направлено поліцію та служби з ліквідації стихійних лих. Також там вже працюють медичні бригади, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок обвалу скель, спричиненого зсувом у місті Гьореме провінції Невшехір, на жаль, наразі ми маємо тіла двох людей, а одну поранену особу ми направили до лікарні– повідомив губернатор.

Камені, що відламалися від скелі, впали на місце, де перебували люди. І команди вже встановили, що двоє людей загинули після того, як опинилися у пастці під камінням. Одну поранену людину вже доставили до лікарні у місті.

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У Туреччині обвалилася частина скелі: дивіться відео

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Дощі періодично проливалися на провінцію Невшехір цього тижня, а в середу та четвер через негоду довелося скасувати екскурсії на повітряних кулях у Каппадокії – одній з найбільш популярних туристичних пам'яток регіону.

Тури можна проводити лише у приблизно 220 днів на рік, і перед проведенням їх мають схвалити у Генеральному управлінні цивільної авіації у Невшехірі з урахуванням погодних умов.

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