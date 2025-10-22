На следующий день после Лувра: во Франции снова ограбили музей

Через несколько часов после ограбления Лувра жертвой воров стал еще один музей во Франции. Речь идет о "Доме просвещения Дени Дидро" в Лангре, во французском департаменте Верхняя Марна.

Никаких произведений искусства или предметов не похитили, однако исчезла коллекция серебряных и золотых монет, обнаружена в ноябре 2011 года во время ремонтных работ на этом месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Как произошло ограбление?

Это произошло в понедельник, 20 октября, ведь это был выходной. Работники музея заметили ограбление во время утреннего обхода музея. Воры взломали входную дверь и разбили витрину.

Следователи склоняются к версии о тщательно спланированной краже со взломом, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник, когда страна приходила в себя от ограбления Лувра за день до этого.

Сейчас составляют точный перечень, что было похищено. Отмечается, что музей будет оставаться закрытым до дальнейшего сообщения. Частная служба безопасности будет обеспечивать ночную охрану.

Что известно об украденной коллекции?

Как сообщает Franceinfo, похищенная коллекция серебряных и золотых монет была найдена в ноябре 2011 года во время реконструкции бывшего музея отеля Hotel du Breuil de Saint Germain в Лангре. Работники, которые работали над превращением здания в музей "Дом просвещения Дени Дидро", нашли за деревянными элементами почти 2000 монет: 1633 серебряные и 319 золотых монет, отчеканенных между 1790 и 1840 годами.

