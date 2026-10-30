Эта европейская страна теперь будет штрафовать за обычную скорость на автомагистралях: как ограничат движение

Швейцария готовится к серьезному обновлению правил дорожного движения. На фоне проблем с поставками нефтепродуктов скорость движения на автомагистралях планируется существенно ограничить. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу пока нет, пишет Blick.

Adv

популярные видео

Почему в Швейцарии хотят ограничить скорость движения на автомагистралях?

Соответствующее предложение в федеральную администрацию Швейцарии подало Федеральное ведомство по экономическому снабжению страны. Там подтвердили, что вариант ограничения скорости на автомагистралях всего до 80 км/ч находится на рассмотрении, а также пояснили, что в случае серьезного дефицита топлива этот шаг может дополнительно сэкономить топливо.

Однако конкретные условия введения соответствующего ограничения и объемы возможной экономии еще предстоит определить. На данный момент решение еще не принято, но в случае серьезной нехватки топлива Федеральный совет Швейцарии может распорядиться о снижении скорости.

Проблемы с поставками топлива беспокоят власти страны уже на протяжении нескольких недель, а ситуацию с обеспечением пока оценивают как "очень напряженную".

Реклама

Уже в пятницу федеральные власти разрешили использовать до 45 миллионов литров дизельного топлива из обязательных резервов – а это чуть меньше, чем 4% от имеющихся запасов. Поставки задержались, в том числе из-за сильных дождей на юге Франции.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Но подобные проблемы возникали и раньше: в сентябре Швейцария была вынуждена раскрыть резервы топлива из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Кресье. На две недели единственный нефтеперерабатывающий завод страны остановил работу из-за технической неисправности.

А на стоимость топлива влияют не только цены на нефть и неопределенность на международных рынках: свою роль играют и расходы на транспортировку импортируемых нефтепродуктов. Осложняет судоходство и низкий уровень воды на Рейне.