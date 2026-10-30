Ця країна Європи тепер штрафуватиме за звичну швидкість на автомагістралях: як обмежать рух

Швейцарія готується до серйозного оновлення правил дорожнього руху. На тлі проблем з постачанням нафтопродуктів швидкість руху на автомагістралях хочуть суттєво обмежити. Втім, остаточного рішення з цього питання поки що немає, пише Blick.

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Чому у Швейцарії хочуть обмежити швидкість руху на автомагістралях?

Відповідну пропозицію до федеральної адміністрації Швейцарії подало Федеральне відомство з економічного постачання країни. Там підтвердили, що варіант обмеження швидкості на автомагістралях лише до 80 км/год перебуває на розгляді, а також пояснили, що у випадку серйозного дефіциту пального цей крок може додатково заощадити пальне.

Але конкретні умови запровадження відповідного обмеження та обсяги можливої економії ще потрібно визначити. Зараз рішення ще не ухвалили, але у випадку, якщо пального серйозно не вистачатиме, Федеральна рада Швейцарії може розпорядитися про зниження швидкості.

Проблеми з постачанням пального турбують владу країни вже протягом кількох тижнів, а ситуацію із забезпеченням наразі оцінюють як "дуже напружену".

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Вже у п'ятницю федеральна влада дозволила використати до 45 мільйонів літрів дизельного пального з обов'язкових резервів – а це трохи менше ніж 4% від наявних запасів. Затрималося постачання, зокрема, через сильні дощі на півдні Франції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але подібні проблеми виникали й раніше: у вересні Швейцарія була змушена розкрити резерви пального через аварію на нафтопереробному заводі в Кресьє. На два тижні єдиний нафтопереробний завод країни зупинив роботу через технічну несправність.

А на вартість пального впливають не тільки ціни на нафту та невизначеність на міжнародних ринках: відіграють роль і витрати на транспортування імпортованих нафтопродуктів. Ускладнює судноплавство і низький рівень води на Рейні.