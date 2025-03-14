Трамп просит Верховный суд частично разрешить отмену выдачи гражданства США по рождению

Администрация Трампа призывает Верховный суд разрешить частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей иммигрантов и иностранных туристов.

Пока неизвестно, согласится ли на это Верховный суд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о плане Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа попросила у Верховного суда разрешить начать частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей, рожденных в США от иммигрантов без документов и иностранных туристов.

Администрация президента обратилась с просьбой ограничить общенациональные приказы отдельными лицами или государствами, которые участвуют в судебном процессе, пока эти дела попадут в судебную систему. Или же позволить соответствующим учреждениям начать разрабатывать планы и выдавать публичные указания.

Что предшествовало:

В первый день своей каденции Трамп подписал указ об отмене автоматической выдачи гражданства по праву рождения.

Однако судьи трех штатов (Мэриленда, Массачусетса и Вашингтона) выдали общенациональные приказы о блокировании этого указа Трампа, потому что он противоречит истории страны и Конституции.

К слову, директива Трампа также запрещает автоматическое получение гражданство США для детей, рожденных от родителей-нерезидентов, находящихся в стране по временной работе, студенческой или туристической визе.