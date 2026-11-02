Целый остров решил отменить время: что из этого получилось

Соммарей – это рыбацкая деревня, расположенная в 56 километрах к западу от Тромсе. Там, как сообщается, выступали за то, чтобы остров стал первой в мире зоной, свободной от учета времени, пишет BBC.

Adv

популярные видео

Такая необычная мера должна была действовать в течение 69 дней каждого лета, когда Солнце на острове вообще не заходит за горизонт.

Действительно ли поселок отказался от времени?

На местном мосту развесили часы, а владелец отеля передал члену парламента Норвегии петицию с подписями жителей о том, что они хотят отказаться от времени. И международные СМИ подхватили эту идею. Вот только есть один нюанс – кампания оказалась совсем не такой, как казалось.

Многие местные жители вообще не подозревали, что остров хочет отказаться от времени, а другие искренне удивлялись: как могут работать заведения, отели и другие учреждения, если нет понятия времени?

Реклама

Впоследствии выяснилось, что необычную кампанию организовало государственное агентство Innovation Norway. Оно занимается продвижением туризма – и когда стало известно о причастности агентства к петиции, руководителю организации пришлось публично извиниться. Совсем скоро часы исчезли с моста, а кампания угасла.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вся суть петиции заключалась в том, чтобы привлечь больше туристов в небольшой городок. И многие люди действительно узнали о нем таким образом.

Соммарей расположен далеко за Полярным кругом, и каждое лето с 18 мая по 26 июля там солнце вообще не садится. Поэтому привычные границы между днем и ночью стираются. А вот в разгар зимы обедать можно в полной темноте – ведь солнце вообще не восходит.

Но многие местные жители не хотят говорить о кампании, которая повысила популярность городка.

Летом мы и так живем как будто вне времени. Если никого нет, магазин иногда закрывают, чтобы владелец мог пойти на рыбалку. Дети ложатся спать поздно, потому что на следующий день нет школы. Многие люди в отпуске, поэтому жизнь становится более расслабленной. Но потом эта идея превратилась в настоящую сенсацию– рассказал один из жителей.

В то же время сейчас о Соммарее знает весь мир.