Цілий острів вирішив скасувати час: що з цього вийшло

Соммарей – це рибальське селище, що розташоване за 56 кілометрів на захід від Тромсе. Там нібито виступали за те, аби острів став першою у світі зоною, вільною від обліку часу, пише BBC.

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Такий незвичний захід мав діяти протягом 69 днів кожного літа, коли Сонце на острові взагалі не заходить за горизонт.

Чи справді селище відмовилося від часу?

На місцевому мості розвішали годинники, а власник готелю передав члену парламенту Норвегії петицію з підписами мешканців щодо відмови від часу. І міжнародні ЗМІ підхопили ідею. Ось тільки є один нюанс – кампанія виявилася зовсім не такою, як видавалося.

Чимало місцевих мешканців взагалі не підозрювали, що острів бажає відмовитися від часу, а інші щиро цьому дивувалися: як можуть працювати заклади, готелі та інші установи, якщо немає концепту часу?

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Згодом з'ясувалося, що незвичну кампанію організувала державна агенція Innovation Norway. Вона займається просуванням туризму – і коли стало відомо про причетність агенції до петиції, керівникові організації довелося публічно перепросити. Зовсім скоро годинники зникли з мосту, а кампанія згасла.

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Вся суть петиції полягала в тому, аби привабити більше туристів до невеликого містечка. І багато людей дійсно дізналися про нього у такий спосіб.

Соммарей розташований далеко за Полярним колом, і щоліта з 18 травня по 26 липня там взагалі не сідає сонце. Тож звичні межі між днем та ніччю розмиваються. А ось посеред глибокої зими обідати можна у повній темряві – бо сонце взагалі не сходить.

Але багато місцевих мешканців не хочуть говорити про кампанію, що підвищила популярність містечка.

Улітку ми й так живемо ніби поза часом. Якщо нікого немає, магазин іноді зачиняють, щоб власник міг піти на риболовлю. Діти лягають спати пізно, бо наступного дня немає школи. Багато людей у відпустках, тож життя стає розслабленішим. Але потім ця ідея перетворилася на справжню сенсацію– розповів один житель.

Водночас зараз про Соммарей знає увесь світ.