"В доме холоднее, чем на улице": украинка пожаловалась на Великобританию

Зимы в Великобритании бывают суровыми, но холодно становится уже осенью. И украинка пожаловалась, что у нее дома уже сейчас холоднее, чем на улице.

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Что украинке не нравится в британском жилье?

Девушка переехала в британский деревянный домик, но оказалась не готова к тому, что температура там стабильно держится на отметке 12–16 градусов. Это временное жилье от спонсоров, принимающих украинцев по программе Homes for Ukraine.

Спонсор включает отопление всего на 4 часа в сутки: два часа утром и столько же вечером. И украинка уже начала размышлять над тем, нужно ли ей обратиться к представителям местных властей, которые должны скоро посетить дом. Она хочет договориться с хозяйкой об утеплении жилья или о более длительном периоде отопления.

Я и так ей доплачиваю еще 250 фунтов сверху. Типа аренда комнаты – 650 всего, такая была наша договоренность. Но, блин, она сейчас скажет: доплачивай еще. Именно поэтому я думаю решить это с представителями власти– пояснила девушка.

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Особенно неприятной такая ситуация стала для нее после жизни в Украине: ведь в квартире у женщины был теплый пол, солнечные панели и постоянное отопление. А в Британии в доме оказалось холоднее, чем на улице.

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Многие украинцы в комментариях были шокированы такой температурой, а вот другие, которые уже давно живут за границей, подтвердили, что экономное отношение к отоплению – это норма в Европе.

Одна украинка рассказала, что живет в Шотландии уже 20 лет и включает отопление только утром. За это время она уже привыкла к холоду дома. Еще одна украинка из Ирландии отметила, что топит только несколько часов в течение дня.

Причина заключается в разнице в системах отопления – ведь в Великобритании оно не централизованное. Каждый платит в зависимости от того, сколько отапливал, и британцы стараются экономить. А представителей муниципальных властей температура в 16 градусов дома может не удивить – ведь есть вероятность, что и они сами живут в таких же условиях.

Украинцы советуют не пытаться изменить быт в других странах, а искать способ адаптироваться: например, искать лучше утепленное жилье или приобрести электроодеяло.