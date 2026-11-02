"У хаті холодніше, ніж на вулиці": українка поскаржилася на популярну країну в Європі

Зими у Великій Британії бувають суворими, але холодно стає вже восени. І українка поскаржилася, що вдома в неї вже зараз холодніше, ніж на вулиці.

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Що українці не подобається у британському житлі?

Дівчина переїхала у британський дерев'яний будиночок – але виявилася не готовою до того, що температура там стабільно тримається на позначці у 12 – 16 градусів. Це тимчасове житло від спонсорів, що приймають українців за програмою Homes for Ukraine.

Спонсорка вмикає опалення всього на 4 години на добу: дві години зранку та стільки ж ввечері. І українка вже почала розмірковувати над тим, чи потрібно їй звернутися до представників місцевої влади, що мають скоро відвідати будинок. Вона хоче домовитися з власницею про утеплення житла або ж про триваліший період опалення.

Я й так їй доплачую ще 250 фунтів зверху. Типу оренда кімнати – 650 разом, така була наша домовленість. Але, блін, вона зараз скаже: доплачуй ще. Саме тому я думаю вирішити це з представниками влади– пояснила дівчина.

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Особливо неприємною така ситуація стала для неї після життя в Україні: адже у квартирі жінки була тепла підлога, сонячні панелі та постійне опалення. А у Британії в будинку виявилося холодніше, ніж на вулиці.

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Багато українців у коментарях були шоковані такою температурою, а ось інші, що вже тривалий час живуть за кордоном, підтвердили, що економне ставлення до опалення – це норма в Європі.

Одна українка поділилася, що живе в Шотландії вже 20 років, і опалення вмикає тільки вранці. За цей час до холоду вдома вона вже звикла. Ще одна українка з Ірландії зазначила, що топить тільки кілька годин протягом дня.

Причина полягає у різниці в системах опалення – адже у Великій Британії воно не центральне. Кожен оплачує відповідно до того, скільки опалював, і британці намагаються економити. А представників муніципальної влади температура у 16 градусів вдома може не здивувати – адже є ймовірність, що й вони самі живуть у таких самих умовах.

Українці радять не намагатися змінити побут в інших країнах, а шукати спосіб адаптуватися: наприклад, шукати краще утеплене житло або ж придбати електроковдру.