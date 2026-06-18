Работу можно потерять даже на больничном: вот как действуют польские законы

Национальная инспекция труда Польши сообщает, что работники в стране защищены от увольнения на время пребывания на больничном –, однако эта защита всё же не является абсолютной. Бывают случаи, когда работодатель может уволить работника на законных основаниях, пока тот находится на больничном.

Оказывается, частые пропуски работы, даже по причине больничных, могут стать причиной увольнения в Польше, пишет InPoland. Некоторые сотрудники берут больничные даже несколько раз в год — и такие условия не позволяют руководителю должным образом спланировать работу.

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Почему в Польше могут уволить на больничном?

Систематические пропуски работы — это вполне законное основание для увольнения. Бывает, что длительное отсутствие работника начинает сказываться на работоспособности всего коллектива.

L4 и медицинское обслуживание являются неотъемлемыми правами работников, но частое отсутствие на работе может служить основанием для расторжения трудового договора,

– пояснил главный инспектор труда Марцин Станецкий.

В PIP (Национальной инспекции труда) подчеркивают, что это касается прежде всего случаев, когда отсутствие является длительным, повторяющимся и непредсказуемым и может дезорганизовать работу компании. Если приходится дополнительно нанимать сотрудников или выполнять сверхурочную работу, это может привести к увольнению.

А в случае малых или средних компаний даже одно непредвиденное отсутствие работника может привести к реорганизации работы всей команды. Однако работникам, которые редко берут больничные, даже для длительного лечения, беспокоиться не стоит.

Гораздо опаснее повторяемость, непредсказуемость и влияние пропусков работы на организацию труда и расходы компании.

Что еще стоит знать работникам в Польше?

Уже совсем скоро, 8 июля, в Польше начнутся проверки работодателей. Будут проверять, работают ли сотрудники по указанным договорам — и если выяснится, что на практике человек работает в штате, B2B-контракты и гражданско-правовые договоры смогут принудительно преобразовать в трудовые.

Но для украинских работников в Польше главный риск заключается не непосредственно в проверках, а в самих работодателях. Компании, массово использующие нетрудовые контракты, могут начать сокращать персонал.