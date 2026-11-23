Полиция сообщила, что 56 человек получили легкие или средние травмы в Шлосскапелле в Бад-Грененбахе. Эта община имеет население примерно 5900 человек. Инцидент произошел во время традиционной латинской мессы, которая проводится каждое воскресенье в 10:00 утра, пишет EWTN News.

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Что известно об отравлении угарным газом в немецкой церкви?

Представитель братства подтвердил, что инцидент произошел во время обычной воскресной мессы 22 ноября. А в Баварском Красном Кресте сообщили, что службы экстренной помощи впервые вызвали после того, как ребенок потерял сознание.

Впоследствии спасатели обнаружили и других людей с симптомами, указывающими на отравление угарным газом, – и тогда вызвали еще несколько подразделений. Сработали детекторы угарного газа спасателей, и уже позже сообщили, что пожарные обнаружили в церкви "очень высокую концентрацию угарного газа".

Красный Крест сообщил, что 16 человек доставили в больницы в качестве меры предосторожности, а двоих из них пришлось транспортировать вертолетом. Однако опасности для жизни людей не было, и никто серьезно не пострадал.

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К вечеру воскресенья большинство госпитализированных уже выписали. Но в воскресенье вечером еще три человека, включая двух детей, остались под наблюдением.

По данным полиции, примерно в 6 утра 70-летний ризничий часовни включил обогреватель, который был приобретен всего за несколько недель до этого. Устройство оснащено функцией автоматического отключения, что должно произойти, если уровень угарного газа поднимается слишком высоко.

Однако система автоматического отключения не сработала из-за технического дефекта или ошибки в эксплуатации; расследование продолжается.

На место происшествия прибыли около 50 пожарных, 62 спасателя из организаций Malteser, Красного Креста и Johanniter, а также шесть патрульных полицейских экипажей.