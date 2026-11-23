Поліція повідомила, що 56 людей отримали легкі чи середні травми у Шлосскапеллі в Бад-Грьоненбаху. Ця громада має населення приблизно у 5900 людей. Сталася ця подія під час традиційної латинської меси, що проводиться щонеділі о 10:00 ранку, пише EWTN News.

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Що відомо про отруєння чадним газом у німецькій церкві?

Речник братства підтвердив, що інцидент трапився під час звичайної недільної меси 22 листопада. А у Баварському Червоному Хресті повідомили, що служби екстреної допомоги вперше викликали після того, як дитина знепритомніла.

Згодом рятувальники виявили й інших людей з симптомами, що вказували на отруєння чадним газом – і тоді викликали ще кілька підрозділів. Спрацювали детектори чадного газу рятувальників, і вже пізніше повідомили, що пожежники виявили у церкві "дуже високу концентрацію чадного газу".

Червоний Хрест повідомив, що 16 людей доставили до лікарень як запобіжний захід, і двох з них довелося доправляти гелікоптером. Але небезпеки для життя людей не було, і ніхто серйозно не постраждав.

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До вечора неділі більшість госпіталізованих вже виписали. Але в неділю ввечері ще троє людей, включно з двома дітьми, залишилися під наглядом.

За даними поліції, приблизно о 6 ранку 70-річний ризничий каплиці увімкнув обігрівач, що придбали лише за кілька тижнів до того. Пристрій обладнаний автоматичною функцією відключення, що має активуватися, якщо рівень чадного газу підіймається надто високо.

Але пристрій автоматичного вимкнення не спрацював через технічний дефект чи помилку в експлуатації, але розслідування досі триває.

На місце події прибули приблизно 50 пожежників, 62 рятувальники Malteser, Червоного Хреста та Johanniter, а також шість патрульних поліцейських екіпажів.