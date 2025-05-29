Об этом не пишут в путеводителях: турист приехал в Париж и был шокирован тем, что увидел

Париж закрепил за собой статус самого популярного туристического направления в мире, привлекая около 50 миллионов посетителей ежегодно. Однако, не все путешественники получают те впечатления от французской столицы, на которые рассчитывали изначально.

Туристы часто оказываются в плену романтической привлекательности города, однако многие не осознают резкого контраста между реальным Парижем и его идиллическим изображением в кино и книгах. Именно это и выяснил Оливер Рэдклифф из The Mirror, пишет 24 Канал.

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Париж – романтическое место, но с сюрпризами

Во время типичного путешествия по знаковым местам Парижа Оливер исследовал такие известные достопримечательности, как Версальский дворец, Эйфелева башня и Триумфальная арка.

Однако, среди этих знаменитых архитектурных чудес он увидел неожиданный опыт, что произвел на него неизгладимое впечатление – аспект французской столицы, о котором часто не упоминают в туристических путеводителях.

Больше всего меня поразили существа, прятавшиеся на улицах под ними, – крысы. Живя в Лондоне, я видел крыс, которые снуют ночью, прыгая с одного мусорного бака на другой, но паразиты, блуждающие по бульварам Парижа, на совсем другом уровне,

– признался он.



Париж кишит крысами / Фото Unsplash

Журналист подчеркнул, что парижане, вероятно, приспособились к присутствию крыс в своем городе. Местные СМИ даже начали с юмором называть этих грызунов "неприятным парижским декором".

На самом деле город Париж ведет длительную борьбу с этими вредителями, внедряя значительные меры в течение многих лет. Однако, несмотря на усилия, результаты пока не оправдывают ожиданий.

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