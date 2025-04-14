Пасхальные ярмарки в Польше: где и когда их устроят в этом году
- Пасхальные ярмарки в Польше предлагают посетителям праздничную атмосферу с декоративными аксессуарами и традиционными вкусностями.
- Ярмарки пройдут в городах Катовице, Краков, Лодзь и Белосток с разными датами и акцентами на региональные продукты, мастер-классы и благотворительные инициативы.
Пасхальные ярмарки созданы для того, чтобы обеспечить посетителям яркую атмосферу, наполненную духом праздничного периода. Посетители могут ознакомиться с разнообразными декоративными аксессуарами и полакомиться традиционными вкусностями.
Во время этих мероприятий также проходят мастер-классы, на которых можно приобщиться к писанкарству и узнать о секретах выпекания куличей. В 2025 году пасхальные ярмарки состоятся в нескольких городах Польши – где и когда 24 Канал рассказывает ниже.
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Где и когда устроят пасхальные ярмарки в Польше
Немало ярмарок накануне Пасхи прошли в эти выходные, в частности, говорится о таких городах как Варшава, Гданьск, Познань, Быдгощ, Вроцлав и Люблин. Но в других польских городах праздничные ятки останутся до самой Пасхи, поэтому еще есть время посетить тематические мероприятия.
- Катовице
Когда: с 4 по 21 апреля с 10:00 до 20:00
Где: Rynek, Katowice
На ярмарке было установлено около 50 яток с изделиями народных промыслов и пасхальными продуктами, а также отдельная зона с едой.
Кроме того, на ярмарке работают аттракционы для детей, такие как карусель и электропоезд, а также декоративные декорации, где посетители могут сделать яркие кадры.
- Краков
Когда: с 10 по 21 апреля с 10:00 до 20:00
Где: Rynek Główny, Kraków
В Кракове тоже происходит ежегодная пасхальная ярмарка, на которую съехались продавцы со всей Польши и из-за рубежа, в том числе и из Украины. В этом году около 95 участников демонстрируют свою продукцию на ярмарке.
Кроме коммерции, мероприятие имеет целью поддержать благотворительные усилия. Организаторы объявили о предоставлении бесплатных стендов для участников из Киева, а также для различных организаций, занимающихся поддержкой людей с инвалидностью.
- Лодзь
Когда: с 28 марта по 18 апреля с 10:00 до 20:00
Где: ulica Drewnowska 58, Łódź (Manufaktura)
Лодзь тоже не остался без традиционного мероприятия. На ярмарке посетители могут осмотреть 20 яток, предлагающих разнообразные региональные деликатесы, пасхальные сувениры, украшения и другие изделия ручной работы.
Пасхальная ярмарка в Лодзи: смотрите видео
Также на ярмарке можно приобрести пасхальную выпечку, в частности бабки, куличи, мазурки и сырники.
- Белосток
В этом году польский город Белосток предлагает аж 2 пасхальные ярмарки:
Ярмарка на площади Пилсудского
Когда: с 12 по 18 апреля с 10:00 до 17:00
Где: ulica Elektryczna 12, Białystok (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego)
Кампания #КупуйСвідомо, организована местными лидерами, имеет целью продемонстрировать разнообразные качественные региональные продукты. Посетители имеют возможность приобрести уникальные ремесленные изделия, в частности свечи, керамику, традиционные пасхальные "пальмы", натуральную косметику, а также широкий выбор писанок, в том числе от страусов.
На мероприятии также состоятся мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей, в частности, надувные горки.
Ярмарка на улице Андерса
Когда: с 12 по 19 апреля с 7:00 до 14:00
Где: ulica Gen. Władysława Andersa 40, Białystok
На этой ярмарке местные мастера тоже продают пасхальные изделия и предлагают попробовать разнообразные региональные блюда.
К слову, часто после мир хочется привезти из дома вкусности, но не все можно перевозить через границу – какие продукты запрещено ввозить в Польшу.