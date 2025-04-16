Поразят каждого: пасхальные ярмарки Праги, которые стоит посетить в 2025-м
- В Праге открыли традиционные пасхальные ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях, а также в других локациях с 5 по 27 апреля с различными графиками работы.
- Ярмарки предлагают фотозоны, столы для творчества, пасхальные вкусности и праздничные товары.
В начале апреля Прага открыла традиционные пасхальные ярмарки, главные из которых на Староместской и Вацлавской площадях. Меньшие рынки тоже были установлены по всему центру города.
Каждая из локаций предлагает посетителям в течение всего апреля праздничную атмосферу и разнообразные тематические товары и события. Даты и локации пасхальных ярмарок в Праге 24 Канал рассказывает ниже в материале.
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Пасхальные ярмарки в Праге: даты и локации
На каждой из ярмарок установлены специальные фотозоны и столы для детского творчества. Отдельной аттракцией являются интерактивные доски, которые позволяют посетителям выразить свои пожелания с помощью письма и рисунков.
По традиции на них можно попробовать различные пасхальные вкусности, включая сладкую выпечку, такую как мазанки и барашки, а также колбасы, блины и другие классические блюда. Среди напитков – глинтвейн, пиво и многое другое.
Покупатели также могут приобрести праздничные товары, например писанки, куличи, пряники, свечи, ювелирные изделия, вышитые скатерти, изделия из дерева и различные декоративные предметы.
- Староместская площадь (Na Staroměstském náměstí)
Где: Staroměstské náměstí.
Когда: с 5 по 27 апреля.
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
- Вацлавская площадь (Na Václavském náměstí)
Где: Václavské náměstí.
Когда: с 5 по 27 апреля.
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Пасхальная ярмарка в Праге / Фото Анастасии Кушпит
- Пасхальная ярмарка на площади Мира (České velikonoční trhy)
Где: náměstí Míru.
Когда: с 5 по 21 апреля.
График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
- Площадь Республики (Na náměstí Republiky)
Где: náměstí Republiky.
Когда: с 31 марта по 27 апреля.
График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
- Пасхальная ярмарка в районе Андэл (Na Andělu)
Где: пешеходная зона возле станции метро Anděl.
Когда: с 12 по 21 апреля.
График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.
- Пасхальная ярмарка на Марианской площади (Velikonoce na Mariánském)
Где: Mariánské náměstí.
Когда: с 4 по 27 апреля.
График работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.
А о том, какие пасхальные ярмарки есть в Польше, 24 Канал писал ранее.