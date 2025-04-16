Каждая из локаций предлагает посетителям в течение всего апреля праздничную атмосферу и разнообразные тематические товары и события. Даты и локации пасхальных ярмарок в Праге 24 Канал рассказывает ниже в материале.

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Пасхальные ярмарки в Праге: даты и локации

На каждой из ярмарок установлены специальные фотозоны и столы для детского творчества. Отдельной аттракцией являются интерактивные доски, которые позволяют посетителям выразить свои пожелания с помощью письма и рисунков.

По традиции на них можно попробовать различные пасхальные вкусности, включая сладкую выпечку, такую как мазанки и барашки, а также колбасы, блины и другие классические блюда. Среди напитков – глинтвейн, пиво и многое другое.

Покупатели также могут приобрести праздничные товары, например писанки, куличи, пряники, свечи, ювелирные изделия, вышитые скатерти, изделия из дерева и различные декоративные предметы.

Староместская площадь (Na Staroměstském náměstí)

Где: Staroměstské náměstí.

Когда: с 5 по 27 апреля.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Вацлавская площадь (Na Václavském náměstí)

Где: Václavské náměstí.

Когда: с 5 по 27 апреля.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Пасхальная ярмарка в Праге / Фото Анастасии Кушпит

Пасхальная ярмарка на площади Мира (České velikonoční trhy)

Где: náměstí Míru.

Когда: с 5 по 21 апреля.

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Площадь Республики (Na náměstí Republiky)

Где: náměstí Republiky.

Когда: с 31 марта по 27 апреля.

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Пасхальная ярмарка в районе Андэл (Na Andělu)

Где: пешеходная зона возле станции метро Anděl.

Когда: с 12 по 21 апреля.

График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

Пасхальная ярмарка на Марианской площади (Velikonoce na Mariánském)

Где: Mariánské náměstí.

Когда: с 4 по 27 апреля.

График работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.

А о том, какие пасхальные ярмарки есть в Польше, 24 Канал писал ранее.