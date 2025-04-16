Кожна з локацій пропонує відвідувачам впродовж всього квітня святкову атмосферу і різноманітні тематичні товари та події. Дати та локації великодніх ярмарків у Празі 24 Канал розповідає нижче у матеріалі.

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Великодні ярмарки у Празі: дати та локації

На кожній з ярмарок встановлені спеціальні фотозони та столи для дитячої творчості. Окремою атракцією є інтерактивні дошки, які дозволяють відвідувачам висловити свої побажання за допомогою письма та малюнків.

За традицією на них можна скуштувати різноманітні великодні смаколики, включаючи солодку випічку, таку як мазанки та баранці, а також ковбаси, млинці та інші класичні страви. Серед напоїв – глінтвейн, пиво та багато іншого.

Покупці також можуть придбати святкові товари, як-от писанки, паски, пряники, свічки, ювелірні вироби, вишиті скатертини, вироби з дерева та різноманітні декоративні предмети.

Староміська площа (Na Staroměstském náměstí)

Де: Staroměstské náměstí.

Коли: з 5 по 27 квітня.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00.

Вацлавська площа (Na Václavském náměstí)

Де: Václavské náměstí.

Коли: з 5 по 27 квітня.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00.

Великодній ярмарок у Празі / Фото Анастасії Кушпіт

Великодній ярмарок на площі Миру (České velikonoční trhy)

Де: náměstí Míru.

Коли: з 5 по 21 квітня.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 19:00.

Площа Республіки (Na náměstí Republiky)

Де: náměstí Republiky.

Коли: з 31 березня по 27 квітня.

Графік роботи: щодня з 09:00 до 21:00.

Великодній ярмарок у районі Андєл (Na Andělu)

Де: пішохідна зона біля станції метро Anděl.

Коли: з 12 по 21 квітня.

Графік роботи: щодня з 08:00 до 20:00.

Великодній ярмарок на Маріанській площі (Velikonoce na Mariánském)

Де: Mariánské náměstí.

Коли: з 4 по 27 квітня.

Графік роботи: щодня з 11:00 до 19:00.

А про те, які великодні ярмарки є у Польщі, 24 Канал писав раніше.