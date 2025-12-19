"Для меня это суперважно": украинка раскрыла 3 причины для переезда в Хорватию
- Украинка переехала в Хорватию из-за хорошего климата, богатую природу и пешеходные маршруты.
- Большинство людей в Хорватии знают английский, но цены могут быть высокими, особенно в туристический сезон.
Украинка, переехавшая в Хорватию, поделилась причинами, почему люди хотят туда переехать – ведь эта страна поражает не только пейзажами.
Многие украинцы переезжают за границу, и Хорватия, возможно, не самый популярный выбор, но он имеет немало преимуществ, сообщает 24 Канал со ссылкой на sasha.terletska.
Какие преимущества жизни в Хорватии?
Первая вещь, что невероятно нравится украинцам в Хорватии – это хороший климат.
Самая низкая температура, которую я застала, были градуса 2 ночью. Весной ветрено, очень часто дождь, но очень много солнечных дней, что для меня просто суперважно,
– поделилась украинка.
Не забыла девушка упомянуть и о природе. Уникальность Хорватии заключается в невероятном сочетании в одном пейзаже моря и гор. И жизнь в небольшом приморском городке блогерше очень нравится – с одной стороны ее окружает море, с другой – горы. А за 50 километров в одну сторону можно добраться до озер, в другую – к рекам и водопадам.
Украинка рассказала о жизни в Хорватии: смотрите видео
Кроме того, Хорватия богата на невероятной красоты пешеходные маршруты, и для украинки это большое преимущество.
Третья причина, что побудила ее к переезду – это то, что большинство людей в Хорватии знают английский, независимо от возраста. Впрочем, девушка предупредила и о том, что цены в Хорватии могут оказаться некоторым "не по карману", и особенно в туристический сезон.
