Какие продукты нельзя ввозить в Польшу

При пересечении границы с Польшей из Украины важно знать об ограничениях на ввоз определенных продуктов. Поскольку есть продукты, которые запрещено провозить.

Запрещенную продукцию могут конфисковать, также пограничники имеют право наложить штраф. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя провозить в Польшу

При пересечении границы категорически запрещено ввозить:

Мясо и мясные изделия . В частности свежее мясо, колбасы, сало и консервы.

. В частности свежее мясо, колбасы, сало и консервы. Молоко и молочные продукты. Например сыр, йогурт, масло, сгущенное молоко.

Кроме этого, существуют ограничения на ввоз других продуктов. В частности несмотря на то, что провоз фруктов и овощей разрешено, в Польшу и другие страны ЕС запрещено ввозить сырой картофель.

Домашние консервы и продукты домашнего производства (например, крафтовый алкоголь и собственная консервация) также подпадают под запрет ввоза.

Наказание за провоз запрещенных продуктов

Нарушение этих правил может привести к конфискации запрещенных продуктов.

Кроме этого, пограничники могут наложить штраф в размере от 50 до 1000 евро.

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